Der Baumberger Allgemeine Bürgerverein (BAB) freut sich nach zwei Jahren Corona-Pause ganz besonders darauf, dieses Ereignis der Sonnenwende zu feiern.

Deshalb lädt er über die Grenzen des Ortes hinaus alle herzlich ein, am Samstag, 25. Juni, ab 19 Uhr auf die Baumberger Bürgerwiese zu kommen und mitzumachen.

Highlight des Abends wird natürlich das große Sonnwendfeuer sein, dass bei Einbruch der Dunkelheit entzündet wird und zahlreiche Augen glänzen lässt.

Natürlich wird es auch wieder leckeres aus Wurstbräterei und Fischwagen geben sowie, für viele erstmals nach den strengen Corona-Auflagen, auch wieder kühles Früh-Kölsch und Bolten-Alt vom Fass.

"Erst als wir mit den Vorbereitungen für 2022 begonnen hatten, wurde uns deutlich, wie viel sich seit der letzten Feier in 2019 verändert hat. Wichtige Helfer waren verzogen oder gar verstorben, Lieferanten mussten teilweise neu gefunden werden und die Einkaufspreise habe seither einen ordentlichen Sprung gemacht. „Deshalb freut es uns sehr, dass wir alles wieder auf die Beine Stellen konnten. Altbewährte Teams für die Bierwagen, von Andreas Habers, den Messdienern, der Hippegarde, den BAB-Helfern in Kassen, Fischwagen und Wurstbräterei sowie der Cocktail- und Sektbar konnten wieder gewonnen werden. Und auch unsere alte Verbundenheit zum Rhein-Rock-Team hat die Kriese überlebt. Hier besteht seit Jahren ein Austausch von Veranstaltungsequipment in die eine und Man-Power in die andere Richtung. Dinge die keiner sieht, die aber wesentlich zum Erfolg beitragen, ebenso wie die unkomplizierte Hilfe des Baumberger Löschzugs der Feuerwehr Monheim sowie zahlreicher weiterer Helfer und dem Bauhof der Stadt“, so Organisator Markus Gronauer.

„Natürlich mussten wir in diesem Jahr die Biermarkenpreise anheben. Einer langen Praxis folgend, haben wir uns dabei mit anderen örtlichen Vereinen abgestimmt, so dass wir auf einen einheitlichen Preis von 1 Euro pro Marke festlegen konnten. Wir denken mit dieser maßvollen Steigerung die Feier für jeden erschwinglich zu halten und die Limo für Kinder wird es wie immer ganz kostenlos geben und auch der Eintritt bleibt frei“, freut sich Martina Bahn, Schatzmeisterin des BAB.

Dabei ist auch die Band Schroeder

Und noch eine Neuerung gibt es in diesem Jahr: die Band Schroeder. Der BAB unterstreicht damit den Neuanfang nach der Pause und freut sich auf einen tollen Abend mit dieser top Band, bekannt aus SAT1, RTL, Phantasia Land u.v.m. Wer nicht abwarten möchte, kann auch schon mal unter www.schroeder-live.de reinschauen.

„Die Vorbereitungen sind gelaufen, der BAB ist bereit und freut sich auf den Neustart der Sonnwendfeier und super Stimmung mit vielen tollen Leuten“, so Dr. Helmut Heyman, Vorsitzender des BAB.