Die SPD Monheim freut sich, wieder einen Stammtisch anbieten zu können. Der Stammtisch findet statt am 24.9.2021 um 19 Uhr im Restaurant `Zum Vater Rhein´, An d'r Kapell 4 in 40789 Monheim am Rhein. Treffpunkt ist die Bauernstube. Das Hauptthema dieses Stammtischs ist der derzeit in Monheim kontrovers diskutierte Umbau vom Monheimer Tor und vom Rathauscenter. Zur Einführung wird der Fraktionsvorsitzende der SPD, Alexander Schumacher, kurz über den aktuellen Stand referieren. Selbstverständlich sind auch andere Themen, aus der Stadt oder auch persönliche Anliegen, willkommen. Alle interessierten Monheimerinnen und Monheimer sind ganz herzlich zu diesem Stammtisch eingeladen. „Wir freuen uns auf anregende Gespräche“, so Schumacher.