Die Sportfreunde Baumberg und Innenverteidiger Ben Harneid (20) haben sich auf eine Verlängerung des bestehenden Vertrages um weitere drei Jahre, bis zum 30. Juni 2023 geeinigt.

Harneid absolvierte in der abgelaufenen Saison sein erstes Seniorenjahr und entwickelte sich zu einem der begehrtesten Nachwuchskicker der Oberliga-Niederrhein. Der gebürtige Solinger kam zu Beginn der Saison 19/20 von Viktoria Kölns U19 an die Sandstraße.

„Ben hat sich trotz diverser Angebote, auch von höherklassigen Vereinen, für den Verbleib in Baumberg entschieden. Dies zeigt uns, dass er sich bei uns absolut wohl fühlt. Seine Entwicklung im ersten Seniorenjahr ist enorm und noch lange nicht am Ende. Wir freuen uns riesig auf weitere gemeinsame erfolgreiche Jahre.“, kommentiert SFB-Vorsitzender Jürgen Schick die Vertragsverlängerung mit dem Youngster.

Harneid, der in der Oberliga-Niederrhein bereits 17 Spiele für die SFB absolvierte und dabei zu zwei Toren kam, freut sich ebenfalls darüber in Baumberg zu bleiben: „Ich wurde bei den Sportfreunde Baumberg in meinem ersten Seniorenjahr sehr gut aufgenommen und ich habe mich an der Sandstraße sofort wohlgefühlt. Als die Verantwortlichen der Sportfreunde auf mich zugekommen sind, habe ich mich sehr gefreut und habe das Angebot angenommen, da ich mich hier heimisch fühle und hier die richtigen Voraussetzungen für meine sportliche Entwicklung vorfinde.“