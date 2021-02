Wechsel auch am Standort des SKFM Monheim am Rhein e.V.

Seit dem 1. Januar 2021 hat die „Beratungsstelle Arbeit“ eine Neu-Konzeption bestehend aus den früheren Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen in NRW, die Aufgaben und Klientel des früheren Arbeitslosenzentrums (ALZ) in Monheim am Rhein übernommen. Neu ist zudem, dass die „Beratungsstelle Arbeit“ im Kreis Mettmann von einem Trägerverbund (bestehend aus dem SKFM Monheim am Rhein e.V., SKFM Erkrath e.V. sowie Beratung und Projekte – kurz BePro – Velbert e.V.) an drei Standorten geführt wird.

Von Januar 2011 bis Dezember 2020 hatte der SKFM Monheim am Rhein e.V. bereits als Träger das für die Städte Monheim am Rhein und Langenfeld zuständige ALZ geführt, das durch Mittel des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds ko-finanziert wurde.

Hintergrund der Maßnahme

Die Förderung der bisher unabhängig voneinander tätigen Arbeitslosenzentren und Erwerbslosenberatungsstellen endete mit dem Bewilligungszeitraum zum 31.12.2020. Aus diesem Anlass strebte das Land NRW ein neues Konzept an, dass die Schwerpunkte der verschiedenen Einrichtungen miteinander kombinieren und Ressourcen bündeln sollte.

Im Januar 2021 sind daraufhin die neu geschaffenen „Beratungsstellen Arbeit NRW“ an den Start gegangen. Durch die Umstrukturierung sollen Hilfsangebote für Ratsuchende leichter zugänglich sein. Dabei nutzt man die vielfältigen Erfahrungen der bisherigen Erwerbslosen-Beratungsstellen (z.B. in Bezug auf die Beratung von Menschen in prekärer Beschäftigung) verstärkt in der Beratung und Unterstützung gegen Arbeitsausbeutung. Die Beratung und Hilfestellungen für arbeitslose Menschen werden dabei weiterhin wichtige Aufgabengebiete bleiben. Zusätzlich zu dieser Beratung für Arbeitslose und für von Arbeitsausbeutung Betroffene sollen die „Beratungsstellen Arbeit NRW“ Möglichkeiten der sozialen Begegnung und der gesellschaftlichen Teilhabe bieten, wie sie zuvor von den Arbeitslosenzentren angeboten wurden.

Aufgrund der veränderten Anforderungen und Förderrichtlinie entschlossen sich die bisherigen Träger der Erwerbslosenberatungsstelle und Arbeitslosenzentren im Kreis Mettmann – mit Ausnahme des SKF Ratingen – bereits Anfang des Jahres 2020 zu einer Kooperation, um die bisherige Arbeit erfolgreich fortsetzen zu können.

Nach der Bewilligung des Trägerverbundes sind im Kreis Mettmann die drei „neuen“ bzw. „altbewährten“ Standorte in Erkrath, Monheim und Velbert der Beratungsstellen Arbeit an den Start gegangen, so dass das Kreisgebiet mit Nord, Mitte und Süden gut abgedeckt ist.

Die Angebote und Beratungen werden weiterhin mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds durchgeführt. Die Bewilligung der neuen Beratungsstellen Arbeit NRW erfolgt zunächst bis Dezember 2022.

Beratungsstelle Arbeit – Zielgruppe und Angebote

Ziel der „Beratungsstelle Arbeit“ ist die Beratung und Begleitung erwerbsloser Menschen, von Arbeitslosigkeit bedrohter Menschen, Berufsrückkehrender, Beschäftigter mit aufstockenden SGB II-Leistungen sowie von Menschen, die von Arbeitsausbeutung betroffen sind.

Standort Monheim – Kontaktdaten

Wie bisher das ALZ ist auch die „Beratungsstelle Arbeit“ am Rathausplatz 3, in Monheim am Rhein zu finden. Persönliche Beratungsgespräche erfolgen nach vorheriger Terminabsprache – bevorzugt per Mail: beratungsstelle-arbeit@skfm-monheim.de und/oder Telefon: 02173 / 95 69 55. Termine sind individuell auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Die Unterstützung kann zudem online bzw. digital per Mail, Video- und/oder Telefonkonferenz erfolgen.

Die Erreichbarkeit der „Beratungsstelle Arbeit“ ist gekoppelt an die jeweiligen Öffnungszeiten der SKFM-Spendenannahme sowie des SKFM-Secondhand-Ladens am Rathausplatz 3.

Mitarbeiterinnen

Leiterin und Pädagogische Fachkraft in der „Beratungsstelle Arbeit“ ist die 42-jährige Diplom-Sozialpädagogin Daniela Prehn. Sie ist seit 2004 beim SKFM Monheim am Rhein e:V. beschäftigt. Zunächst war bis 2010 im Jugendclub Baumberg – kurz JuKuBa – aktiv. Seitdem leitet sie in Personalunion den Fachbereich Berufliche Integration sowie das ALZ – bzw. nun die neue „Beratungsstelle Arbeit“. Dort führt sie vor allem Erstgespräche und übernimmt die sozialpädagogische Beratung und Abklärung des Unterstützungsbedarfs. Darüber hinaus berät sie ihre Klienten im Bereich Arbeitslosengeld 1 und 2 (ALG) und hilft bei der Bewerbungshilfe und Stellensuche.

Dabei wird sie jetzt von Rebecca Steffen (31), Kauffrau für Bürokommunikation und angehende Betreuungspädagogin, unterstützt. Sie ist seit 2015 bereits als Mitarbeiterin beim SKFM Monheim am Rhein e.V. im Fachbereich Berufliche Integration engagiert. In der neuen „Beratungsstelle Arbeit“ übernimmt sie mit 10,5 Wochenstunden schwerpunktmäßig die Aufgabenbereiche ALG 1 und 2-Beratung, Bewerbungshilfe und Stellensuche. Außerdem informiert sie über Angebote zur Fort- und Weiterbildung und plant u.a. Informations-Veranstaltungen für Arbeitslose

Weitere Informationen über den SKFM Monheim am Rhein e.V. und die neue „Beratungsstelle Arbeit“ findet man unter: www.skfm-monheim.de.