„(Fast) alles muss raus.“ Unter diesem Motto lädt die Bücherei St. Dionysius der Katholischen Kirchengemeinde in Baumberg, von-Ketteler-Str. 8, am 30. Oktober 2021, von 15 bis 17 Uhr zum Büchertrödel ein. Vor der Bücherei kann man viele gut erhaltene Romane, Krimis, Kinder- und Jugendbücher, sowie Ratgeber und Sachbücher zu außerordentlich günstigen Preisen kaufen.

„Wir müssen uns für den Umzug in das neue Pfarrheim vorbereiten“, erläutert Christina Jones vom Büchereiteam den Grund für diese Aktion und ergänzt: „Deshalb haben wir unsere Bücherregale überprüft und vieles aussortiert. Von den Einnahmen werden wir wieder neue und interessante Medien anschaffen und damit die neuen Büchereiräume mit aktuellen Angeboten ausstatten.“ Im Übrigen nehme man auch gerne Anregungen bezüglich des Angebots entgegen.

Die Aktion wird begleitet durch den Eine-Welt-Laden, der mit fair gehandeltem Kaffee und Schokolade für das leibliche Wohl sorgt. „Kommen Sie einfach mal vorbei und stöbern Sie ein wenig in unserem Angebot“, lädt Christina Jones alle Baumberger und Monheimer Bürger zum Büchertrödel ein. „Vielleicht entdecken Sie ja auch ein Buch, dass Sie dann mit Freude an den immer länger werdenden Herbst- und Winterabenden lesen oder es auch an liebe Menschen verschenken wollen.“

Und nicht zu vergessen: Durch den Kauf der ausgemusterten Bücher unterstützt man ganz praktisch und unkonventionell die Baumberger Bücherei.