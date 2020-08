Eine Überraschung der besonderen Art erwartete kürzlich Diakon Josef Kürten in seinem Haus in Leverkusen-Hitdorf. Mit einem gut gefüllten Präsentkorb bedankte sich der Vorstand des SKFM Monheim am Rhein e.V. bei Josef Kürten für sein 35-jähriges Engagement als Geistlicher Beirat des SKFM. Seit dem 2. August 1985 übt Kürten dieses Amt aus. Der damalige Pfarrer Rudolf Scheurer übertrug ihm diese zusätzliche Aufgabe. Gleichzeitig war Kürten bis 2012 auch Krankenhausseelsorger im ehemaligen St.-Josef-Krankenhaus in Monheim.

Dr. Bernd Scharpegge, der Vorsitzende des SKFM, betonte bei der Übergabe des Präsentes, dass Josef Kürten immer ein offenes Ohr für die Nöte der vom SKFM zu betreuenden Menschen habe. So habe er beispielsweise immer einen Weg gefunden, wenn es galt, armen Familien in ihrer Not zu helfen. „Und Sie haben auch immer die Mitglieder des SKFM-Vorstands bei Ihrer Tätigkeit beraten und unterstützt. Kurzum: Sie standen uns und dem SKFM immer zur Verfügung, wenn wir Sie gebraucht haben“, unterstrich Dr. Scharpegge. Von daher hoffe man, dass Kürten als Geistlicher Beirat dem SKFM noch lange erhalten bleibe.

Sichtlich überrascht dankte Diakon Kürten den Vorstandsmitgliedern für diese Ehrung, betonte aber zugleich, dass sein Engagement letztlich nur durch den ehrenamtlich tätigen Vorstand, den vielen Hauptamtlichen und vor allem den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer möglich gewesen sei.

Weitere Informationen über den SKFM Monheim am Rhein e.V. und seine Aktivitäten findet man unter www.skfm-monheim.de.