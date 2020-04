Der SKFM Monheim e.V. bietet ab 15. April 2020 jeden Montag, Mittwoch und Donnerstag, zwischen 12:15 Uhr und 13 Uhr, kostenlos ein warmes Mittagessen für Kinder an. Die Ausgabe der Mahlzeiten erfolgt im Rahmen der Monheimer Tafel des SKFM. Die Eltern der in Frage kommenden Kinder können die Mahlzeiten am St. Johanneshaus in der Brandenburger Allee 25 abholen. Die Essen werden in Pappbehältern ausgegeben. Intoleranzen und religiöse Hintergründe werden bei der Herstellung der Speisen berücksichtigt.

André Brockhaus und Markus Damm, zwei ehrenamtliche Mitarbeiter des SKFM, ermöglichen dieses Angebot. Damit können auch Familien mit weniger Geld in Zeiten von Corona ihren Kindern eine gesunde Lebensweise ermöglichen. André Brockhaus ist ausgebildeter Koch und verfügt über viel Erfahrung im Bereich der Gastronomie. Er bereitet die Mahlzeiten immer frisch zu und benutzt gesunde Lebensmittel, die teilweise von Sponsoren finanziert werden oder von der Monheimer SKFM Tafel stammen.

Weitere Informationen zu dieser Aktion erhält man bei Madeleine Wilfert, Ehrenamtskoordinatorin des SKFM Monheim e.V., unter Telefon 02173 956927 oder per Mail: madeleine.wilfert@skfm-monheim.de.