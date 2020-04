Dass viele Gläubige in diesem Jahr die Liturgie der Osternacht, die in ihrer Komplexität alle menschlichen Sinne anspricht, nicht live mitfeiern können, bedeutet für viele Monheimer Katholiken ein tiefer Einschnitt. Schließlich heißt es im Exultet – dem Osterlob – „Der Glanz dieser Heiligen Nacht … gibt … den Trauernden Freude“. Damit diese Osterfreude und mit ihr das Osterfeuer trotzdem zu den Menschen kommen, hat der Pfarrgemeinderat (PGR) der Katholischen Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius sich etwas Besonderes einfallen lassen.

„Wir möchten, dass trotz dieser gottesdienstlosen Zeit wenigstens ein Teil der Osternacht zu den Gemeindemitgliedern kommt. Deshalb wollen wir in unserer Pfarre das Osterfeuer – dieses Licht der Auferstehung, das als Hoffnung in die Finsternis strahlt – an die Menschen zu Hause verteilen“, beschreibt Katrin Hannawald, Mitglied des PGR, diese besondere und erstmalige Aktion.

Gemeindemitglieder, die das Osterfeuer empfangen möchten, können dies per Email mit Namen und Adresse an osterkerze@kkmonheim.de mitteilen. Am Ostersonntag – spätestens am Ostermontag – wird dann das Licht der Auferstehung kontaktlos zu den Menschen gebracht. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer des PGR entzünden an der mitgebrachten Laterne eine Osterkerze und stellen diese auf die Fußmatte vor die Haustür des Empfängers. Sie klingeln, gehen fünf Schritte zurück und wünschen sodann dem Gemeindemitglied ein frohes Osterfest.

Markus Jöbstl, Vorsitzender der PGR, dankt bereits jetzt allen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Und er ist sich sicher: „Wir feiern dieses Jahr ein Osterfest, welches so ganz anders sein wird wie sonst. Aber trotzdem wird es unser Hochfest sein.“

Weitere Infos erhält man bei Markus Jöbstl unter der Telefonnummer 0174 2440144.