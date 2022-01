Anfang Januar ziehen traditionell Kinder als Sternsinger von Haus zu Haus, bringen den Segen zu den Menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not. Auch in diesem Jahr findet die Sternsinger-Aktion anders als sonst üblich statt. In Monheim gibt es Hausbesuche, in Baumberg den „Segen to go“ auf öffentlichen Plätzen. Außerdem liegen die Segensaufkleber vom 6. bis 10. Januar in den Kirchen St. Gereon an der Franz-Boehm-Straße und St. Dionysius an der von-Ketteler-Straße aus und sind an den jeweils vier Stelen des Krippenweges in Monheim und Baumberg erhältlich.

Die kleinen und großen Könige ziehen in Monheim am Samstag, 8. Januar, ab 10 Uhr durch die Wohngebiete. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+22“ bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not - natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

Die Aktion steht diesmal unter dem Leitwort: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Die Aussendung der Monheimer Sternsinger ist am Donnerstag, 6. Januar, um 18 Uhr, im Rahmen der Festmesse in St. Gereon. Am Sonntag, 9. Januar, sind die Sternsinger in der Heiligen Messe um 10 Uhr in St. Gereon dabei. Am Montag, 10. und Dienstag, 11. Januar, besucht außerdem eine Sternsinger-Gruppe im Rahmen des offenen Ganztags der Lottenschule zwischen 11 und 16 Uhr Altenheime, Kindergärten, Feuerwehr, Stadtverwaltung und Geschäfte.

In Baumberg ist die Aussendung der Sternsinger am Freitag, 7. Januar, um 18 Uhr, in der Heiligen Messe in St. Dionysius. Die Sternsinger kommen für die Verteilung des Segens am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Januar, in die einzelnen Ortsteile von Baumberg. Die Stellen, an denen der Segen verteilt wird, werden mit einem Plakat markiert. Am Samstag sind fünf Gruppen zwischen 14:15 und 15:45 Uhr im Einsatz, am Sonntag zwischen 13:15 und 15:15 Uhr. Genaue Uhrzeiten und Standorte finden Interessierte unter www.kkmonheim.de sowie auf den Plakaten.

Verfasser: Sabine Polster