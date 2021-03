Zeugen, bitte melden!



In der Zeit von Montag, 8. März, 19 Uhr, bis Dienstag, 9. März, um 7.20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Physiopraxis an der Lindenstraße in Neukirchen-Vluyn ein.

Die Täter hebelten die Tür auf und verschafften sich so Zugang zur Praxis im Erdgeschoss. Nachdem sie Schränke durchwühlt hatten, flüchteten sie unerkannt mit Bargeld.

Da die Praxis in einem Wohngebiet liegt, hofft die Kripo auf Zeugenhinweise.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter Tel. 02845/ 3092-0.