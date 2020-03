Unbekannte suchten eine Tierarztpraxis in Vluyn heim und stahlen Trinkgeld aus einer Spardose sowie einen Tresor mit Betäubungsmitteln. Desinfektionsmittel und Mundschutz entwendeten die Täter nicht.Die Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 18. März, 20 Uhr, bis Donnerstag, 19. März, 7.50 Uhr, gewaltsam in die Praxis an der Niederrheinallee in Neukirchen-Vluyn ein und durchwühlten die Räume.

Im gleichen Zeitraum waren Unbekannte in eine Werkstatt an der Glogauer Straße eingebrochen. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Diese bittet in beiden Fällen um Hinweise unter der Telefonnummer 02845/30920.