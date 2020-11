Es darf wieder musiziert werden

Voller Freude haben die Verantwortlichen der Musikschule Neukirchen-Vluyn vor einigen Tagen die Information vernommen, dass der Betrieb unter den gegebenen Schutzmaßnahmen wieder aufgenommen werden darf.

Sofort wurde der Onlinestundenplan wieder auf Präsenzunterricht umgestellt, kurz danach startete der Betrieb in vielen Klassen wieder in der gewohnten Weise, inzwischen in allen Bereichen.

Luftreiniger der Firma Trox

In Zukunft wird es eine wichtige Änderung in der Schule geben. Um das Risiko einer Infektion für alle Beteiligten zu minimieren wurden für zwei Räume, in denen Gesangs – und Bläserunterricht stattfindet, Luftreiniger der Firma Trox bestellt. Diese sollen die gefährlichen Aerosole fast vollständig herausfiltern. Für die kleineren Unterrichtsräume wurden Anlagen geordert, die für eine sichere Lüftung sorgen sollen.

Das Beispiel der Stadt Neukirchen-Vluyn, die für alle Schulen und städtischen Kindertagesstätten solche Geräte geordert hat, diente hier als Vorbild.