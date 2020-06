"Three Billboards outside Ebbing. Missouri" ist als Filmtitel ein echter Zungenbrecher - vor allem aber einer der besten Filme der letzten Jahre. Großes Kino also, das am Donnerstag, 25. Juni, um 20 Uhr im Olfonium, Neustraße 17, in Olfen zu sehen ist.

Das zwischen Rachethriller, Filmdrama und Komödie angesiedelte Werk basiert auf einem Originaldrehbuch und erzählt von einer verbitterten Frau in einer fiktiven amerikanischen Kleinstadt (Frances McDormand), die nach dem Mord an ihrer Tochter auf drei großen Werbetafeln den örtlichen Polizeichef (Woody Harrelson) der Untätigkeit anklagt.

Ihre aufrührerische Aktion mündet in einen erbitterten Kleinkrieg, an dem auch ein durchgeknallter Deputy beteiligt ist, verkörpert von Sam Rockwell.

McDormand als beste Hauptdarstellerin und Rockwell als bester Nebendarsteller erhielten dafür jeweils einen Oscar, für die Lady war es nach "Fargo" der zweite Goldjunge.

Eintritt: 5 Euro