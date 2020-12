Liebe Bürgerinnen und Bürger in Olfen,

gut neun Monate nach dem Beginn der Corona-Pandemie mit ihren sehr wechselhaften Verlaufskurven hätten wir uns alle sehnlichst ein normales Weihnachtsfest gewünscht. Ein Weihnachtsfest ohne Kontaktbeschränkungen im Lichterglanz unserer Innenstadt und den vielfältig beleuchteten Häusern. Mit unbeschwerten Zusammenkünften am Heiligen Abend und mit fröhlichen Jahresausklängen in Schulen und Betrieben. In der Silvesternacht hätten wir gern das Corona-Jahr 2020 mit Feuerwerk erleichtert hinter uns gelassen. Zum Schutz unser aller Gesundheit ist es nun anders gekommen.

Aber es ist nicht alles nur negativ. Mit Hilfe des Werbering wurde unsere Innenstadt sehr schön weihnachtlich gestaltet. Der Tannenbaum auf dem Marktplatz ist eine Augenweide. Viele haben die aufgestellten Bäume individuell geschmückt. Das St. Vitus-Stift mit den pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ist seit dieser Woche wieder „Corona-frei“. Wir werden an der frischen Luft im St. Vitus-Park auf einer Weihnachtsbühne Gottesdienste feiern. In den Tagen danach werden wir wieder etwas Kultur ermöglichen, die über die sozialen Medien und in unserem Olfen-Fernsehen zu Ihnen nach Hause kommt. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns das ermöglichen.

Wir müssen weiterhin diszipliniert sein. Das Virus kennt keine Feiertage, keine Ferien und macht keine Pause. Darum müssen wir uns gerade in der Weihnachtszeit weiter zurücknehmen.

Dennoch - wir dürfen vor dem Jahreswechsel Zuversicht haben. Schneller als ursprünglich erwartet kann in wenigen Tagen mit dem Impfen der Bevölkerung gegen das Corona-Virus begonnen werden. Damit haben wir im kommenden Jahr eine Perspektive und können vom Modus der Schadensbegrenzung in die Chancenverwertung wechseln. Es liegt an uns, dies zuversichtlich anzugehen. Wir in Olfen bereiten uns darauf vor.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, Partnern und Freunden ein friedliches und hoffnungsvolles Weihnachtsfest. Uns allen wünsche ich die Zuversicht, die es braucht, um 2021 zu einem guten Jahr zu machen.

Es grüßt Sie Ihr/Euer Bürgermeister

Wilhelm Sendermann