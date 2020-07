Ab sofort ist sie zu haben: Eine neue Stadttasche aus recyceltem PET-Material, die in Olfen den Bürgerinnen und Bürgern eine umweltfreundliche Alternative zur Plastiktüte bieten soll und gleichzeitig mit ihrer Gestaltung eine Verbindung zu Olfen schafft.

"Wir freuen uns über die effektive Zusammenarbeit mit dem Werbering Treffpunkt Olfen und über das tolle Ergebnis", so Bürgermeister Wilhelm Sendermann, der jetzt gemeinsam mit dem Werberingvorsitzenden Matthias Gießler und der Klimaschutzmanagerin Sarah Ludwiczak das neue Projekt vorstellte.

"Wir waren für die Idee sofort Feuer und Flamme und hoffen, dass die Tasche von der Bürgerschaft gut angenommen wird", erläutert Matthias Gießler. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Olfen erläutert die Hintergründe zur Tasche: "Herausgekommen ist eine formschöne und klimafreundlich hergestellte Tasche, die jeder nutzen kann. Hat die Tasche ihren Lebenszyklus durchlaufen, so kann sie dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden."

Zunächst sind 3000 Taschen in der Farbe blau mit Ziermotiven aus den Steverauen produziert worden. 500 von ihnen wurden mit Fördermitteln des Umweltministeriums gefördert. Zu haben sind die Taschen zum Preis von 2,50 Euro bei der Postfiliale in Olfen, BBS-Schreibwaren, Getränke Wilms, Sparkasse Westmünsterland, Volksbank Südmünsterland-Mitte und der Steuerberatung Vormann.