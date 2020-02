Im Zuge des Umbaus der Bilholtstraße müssen unter anderm in dem Bauabschnitt von der Ampelkreuzung Zur Geest bis zum Kreisverkehr Oststraße/Im Selken Baumfällarbeiten durchgeführt werden.

Hierfür ist je Baumfällung eine kurzzeitige partielle Vollsperrung am 19. Februar in der Zeit von 9 bis 15 Uhr erforderlich.Der Anliegerverkehr ist weiterhin möglich.