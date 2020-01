Olfen: Weihnachtsmann besuchte die OSC-Schwimmer

Es ist mittlerweile schon gute Tradition, dass die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer des Olfener Schwimmclubs 2007 am letzten Trainingstag des Jahres zu einer ereignisreichen Weihnachtsfeier eingeladen werden.

Auch in diesem Jahr hatten OSC-Jugendwart Lukas Ickerodt und sein Team für die OSC-Schwimmer ein buntes Programm mit vielen lustigen - vor allen Dingen sportlichen - Spielen vorbereitet. Anstelle von Training konnte also im Hallenbad mal so richtig getobt und gespielt werden. Höhepunkt war natürlich auch an diesem Trainingstag wieder der Besuch des Weihnachtsmannes. Er überreichte die im Dezember erworbenen Schwimmscheine. Außerdem standen in seinem goldenen Buch viele Dinge, die der Mann mit dem weißen Bart zu den einzelnen Schwimmern zu sagen hatte. Als Belohnung für den Trainingseinsatz in diesem Jahr hatte er wie in jedem Jahr für alle OSCler eine süße Tüte mitgebracht. Auch für die Übungsleiter und Trainer hatte er lobende Worte und kleine Präsente dabei, die unter dem tosenden Beifall der Schwimmer übergeben wurden.