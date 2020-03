Vier Nachwuchsschwimmer des Olfener Schwimmclubs waren vom Schwimmverband Nordwestfalen zum Techniktrainings-Lehrgang dieser Wintersaison eingeladen. Und dafür „opferten“ Jean-Christophe Hof, Leon Jordan, Linus Eckmann und Timo Hischer 15 Samstage im Herbst letzten Jahres und im Frühjahr des laufenden Jahres.

Am letzten jetzt stattgefundenen Trainingssamstag zogen die vier ein positives Fazit. „Es war super anstrengend aber wir haben sehr viel gelernt“, so der einhellige Tenor der vier OSC’er aus den Jahrgängen 2008 und 2009.

Trockeneinheit

Jeweils für drei Stunden hatte die Bezirkstrainierin Judith Hemmeler die Nachwuchsschwimmer aus den Kreisen Coesfeld, Recklinghausen und Gelsenkirchen an 15 Terminen in das Hallenbad nach Gladbeck eingeladen. Nach einer Athletik-Trockeneinheit in der Gymnastikhalle ging es für die etwa 20 Schwimmer ins Becken. In den einzelnen Einheiten standen jeweils eine Stilart und die damit verbundenen Starts und Wenden auf dem Trainingsplan.

Bretter, Flossen und Pull Boys

Bretter, Flossen und Pull Boys waren dabei die ständigen Begleiter. So lernten die OSC’ler im Verlaufe des Lehrgangs die Tricks und Kniffe aller vier Stilarten. Aufgrund der Länge der Einheiten konnte sich die Trainerin intensiv mit jedem einzelnen befassen und Vorschläge zur Verbesserung machen.

Bestzeiten

Positiv ausgewirkt hat sich der Lehrgang bereits jetzt: in den ersten Wettkämpfen des Jahres schwammen die vier Olfener schon eine ganze Reihe von neuen Bestzeiten.