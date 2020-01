Der Olfener Hundesportverein in der Bockholter Balve bietet zwei Seminare zu angebotenen Hundesportarten im Verein an.

Zum erster einen Workshop zum "Rally Obedience" am 1.3.2020

Zum Zweiten einen Workshop zum "Turnierhundesport am 8.3.2020.

Beide Workshops finden von 10.00 - 16.00 Uhr auf dem Vereinsgelände an der Bockholter Balve statt.

Unkostenbeitrag jeweils 30€ für Teilnehmer mit und 20€ für Teilnehmer ohne Hund inklusive eines kleinen Mittagsimbiss.

Nähre Infos unter www.dv-mv-olfen.de

Am

Nmeldungen beim 1. Vorsitzenden Christian Stach Tel. 0178 3496868 oder stach.christian@web.de