Nach zwei Jahren Pause lädt der Turnverein Ratingen 1865 am Freitag, 24. Juni, wieder zum traditionellen "TV Open AiR" auf dem Vereinsgelände am Stadionring ein.



„Wir freuen uns riesig, endlich wieder feiern zu können“, sagt Marion Weißhoff-Günther, die Vorsitzende des Vereins. „Es soll ein Wiedersehensfest für alle Mitglieder, Freunde und Förderer unseres Vereins sein, daher verzichten wir in diesem Jahr auf Live-Musik. Stattdessen wird ein DJ für gute Stimmung sorgen“. Mit der TV Open Air bedankt sich der Verein auch bei seinen Übungsleitern für ihr Engagement. Alle Ratinger Bürger sind herzlich eingeladen mitzufeiern. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.