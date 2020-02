Ein Fahrradfahrer (66) wurde am Dienstag in Recklinghausen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Gegen 10:30 Uhr fuhr eine 64-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen auf der Königstraße in Richtung Norden. Im Kreisverkehr wollte sie weiter geradeaus auf der König-Ludwig-Straße fahren. Ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen fuhr auf der König-Ludwig-Straße in Richtung Osten. Er wollte im Kreisverkehr geradeaus auf der Antoniusstraße weiterfahren.

Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer verletzte sich schwer. Er musste einen Krankenhaus stationär behandelt werden.

An den Fahrzeugen entstand 250 Euro Sachschaden.