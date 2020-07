Die Kunsthalle Recklinghausen bietet am Sonntag, 26. Juli, neben der klassischen Führung durch die Ausstellung um 11 Uhr auch wieder eine Familienführung am Nachmittag um 15 Uhr durch die aktuelle Ausstellung „Über Dich freuet sich die ganze Schöpfung – Ein Geschenk für Recklinghausen – Die Ikonen-Sammlung Dr. Reiner Zerlin“ an.

Kunsthistorikerin Elisabeth Goeke-Mayr nimmt die Familien mit auf einen Ausflug in die Welt der biblischen Geschichten und Heiligen: Was sind überhaupt Ikonen, wer sind die dargestellten Figuren und welche Legenden ranken sich um sie?

Weitere "Kunsthäppchen"

Im letzten Jahr erhielt die Stadt Recklinghausen als Schenkung die fast 250 Objekte der ostkirchlichen Kunst umfassenden Sammlung Zerlin. Es handelt sich zu einem großen Teil um frühe Ikonen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, die überwiegend aus den beiden Kernländern der Orthodoxie, Russland und Griechenland, stammen und alle wichtigen und teilweise auch seltenen Themen der Ikonen-Malerei abbilden. Ein Highlight ist das Fragment einer Christus-Ikone, das noch aus byzantinischer Zeit stammt.

Telefonische Voranmeldung erforderlich

Weiterhin gibt es die „Kunsthäppchen“ am Mittwoch, 29. Juli, sowie 12. und 26. August jeweils um 16 Uhr. Bei diesen Kurzführungen steht jeweils ein besonderes Thema im Mittelpunkt.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei, es muss lediglich das Eintrittsgeld von 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro entrichtet werden. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf neun Personen begrenzt. Eine Voranmeldung per Telefon unter 02361/50-1935 ist zwingend erforderlich.