Normalerweise wären ja viele von uns heute über die Finish Line am DOM geLaufen..... die letzten Jahre durfte ich ja immer als letzter 6:00 Stunden Pacer / Besenwagen, mit Krista als Flügelfrau.....drüber Laufen... momentan kann sie es leider nicht in der Pace, aus diesem Grund bin ich heute, im letzten gemeinsamen Pacershirt die 42.195 Meter geLAufen und in Gedanken mit Krista am DOM GeFinisht.... ihr sehnlichster Wunsch....Krista wir haben es geschafft!!!!!