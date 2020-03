Die UEFA hat entschieden, die Fußball-Europameisterschaft auf den Sommer 2021 zu verlegen. Damit steht fest, dass auch das Public Viewing in Recklinghausen verschoben wird.



„Natürlich steht für uns alle aktuell die Bewältigung der Corona-Krise im Fokus. Doch es freut mich außerordentlich, dass die Arena RE GmbH und die Sponsoren bereits jetzt ihre Zusage gegeben haben, auch zum neuen Termin der Fußball-EM ein Public Viewing vor dem Rathaus zu veranstalten. Das ist gerade in diesen schwierigen Zeiten ein positives Signal für unsere Stadt. In Recklinghausen lassen wir uns so schnell nicht unterkriegen, sondern blicken mit Mut und Zuversicht in die Zukunft. Allen Beteiligten gebührt ein dickes Dankeschön“, sagte Recklinghausens Bürgermeister Christoph Tesche.

"Es geht um Wichtigeres als Fußball"



„Aktuell geht es um viel Wichtigeres als Fußball“, begrüßte auch Arena-Geschäftsführer Marius Ebel die Entscheidung der UEFA. „Wir freuen uns aber jetzt schon auf ein großes Fußballfest im nächsten Jahr!“ Auf dem Rathausplatz Recklinghausen wird dann wieder die "KIA-Arena“ entstehen, in der alle Spiele und alle Tore zu sehen sein werden und fast 8000 Fans Platz finden.

„Es ist sehr wichtig, dass es keine zwei Winter-Turniere hintereinander gibt“, freute sich Hauptsponsor Alfons Engbert von Automobile Engbert (Datteln) auch mit Blick auf die Fußball-WM im November und Dezember 2022, dass die UEFA das EM-Turnier nicht nur um einige Monate, sondern um ein ganzes Jahr verschoben hat. Engbert begleitet mit den weiteren KIA-Händlern KFZ Kurt (Recklinghausen) und Automobile Kroppen (Herten) das Fußball-Spektakel vor dem Recklinghäuser Rathaus seit vielen Jahren: "Die KIA-Arena hat immer eine einzigartige Atmosphäre! Die Fußball-Events auf dem Rathausplatz gehören zu den absoluten Höhepunkten im Veranstaltungskalender!"

Größtes Public Viewing in NRW



Das Public Viewing hat in Recklinghausen 2006 zum ersten Mal stattgefunden, im Jahr 2018 war die "KIA-Arena" das größte Public Viewing in NRW.