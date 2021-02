Rees. Es ging nicht um Schmuck oder Bares: Unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag (15. Februar), 7.30 Uhr, ein Loch in einen Gitterzaun am Firmengelände eines Gartenbau-Betriebes am Melatenweg geschnitten, um auf das Grundstück zu gelangen.

Die Diebe brachen die Vorhängeschlösser an zwei dortigen Containern auf und entwendeten daraus zwei Kanister mit je etwa 20 Litern Diesel.

Auch aus zwei LKW, die auf dem Gelände abgestellt waren, zapften sie Kraftstoff ab. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise willkommen

Die Kripo Emmerich erbittet Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter 02822 7830.