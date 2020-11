Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen (7. November 2020) drangen unbekannte Täter vermutlich über ein Fenster in Kippstellung in einen Rohbau an der Heinrich-Kremer-Straße in Rees-Milligen ein.

Sie entwendeten zwei Akkuschrauber der Marke Makita samt Ladestationen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise erbeten

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/ 7830 entgegen.