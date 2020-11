Hungrige Einbrecher? Hier ein kurioser Fall aus Rees.

In der Zeit zwischen Samstag und Dienstagmorgen (3. November 2020) entwendeten unbekannte Täter aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses an der Isselburger Straße in Rees ein Pedelec samt Ersatzakku und Ladestation.

Auch zwei Dosen Hühnersuppe erbeuteten die Diebe. Zeugenhinweise werden von der Kripo Emmerich unter 02822/ 7830 erbeten.