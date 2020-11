Durch ein WC-Fenster sind in der Nacht von Montag auf Dienstag (10. November) unbekannte Täter in eine Schreinerei an der Meerstraße in Rees eingedrungen.

Sie suchten den Aufenthaltsraum auf und entwendeten dort einen Messlaser der Marke Bosch und ein Navigationsgerät. Die Diebe nahmen zudem den Schlüssel eines Ford Transit an sich, der vor der Schreinerei geparkt war, und fuhren anschließend mit dem Wagen davon.

Froschgrüner Transit

Der froschgrüne Firmenwagen trägt das Kennzeichen KLE-FS74. In dem etwa 15 Jahre alten Ford befand sich noch weiteres Werkzeug. Hinweise zu Beobachtungen in der angegebenen Tatzeit oder zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Kripo Emmerich unter 02822/ 7830 entgegen.