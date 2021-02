REES. Der Rheinpegel fällt und mit dem zurückgehenden Wasserpegel sinken auch die Besucherzahlen an der Reeser Rheinpromenade.

Da die 1,1 Kilometer lange Promenade nun wieder über die gesamte Länge begeh- und mit dem Fahrrad befahrbar ist, ergeben sich genug Ausweichmöglichkeiten um die notwendigen Abstände einzuhalten. Aus diesem Grund hebt die Stadt Rees die für die Promenade ausgesprochene Maskenpflicht ab sofort wieder auf. Besucherinnen und Besucher dürfen den Rhein in Rees somit auch am Wochenende wieder ohne Maske besuchen.

Stadt rät für die Innenstadt mindestens Alltagsmaske zu tragen

Für den übrigen Innenstadt-Bereich von Rees empfiehlt die Stadt Rees weiterhin mindestens das Tragen einer Alltagsmaske. Nach der neuen Corona-Schutzverordnung ist es darüber hinaus Pflicht, im unmittelbaren Umfeld (dazu zählen die Parkplätze sowie die Zuwegungen zum Eingang der Ladenlokale in einem Radius von 10 m) von geöffneten Einzelhandelsgeschäften eine Alltagsmaske sowie innerhalb des Geschäfts eine medizinische Maske (OP-Maske oder ffp-2 Maske) zu tragen. Die aus der Coronaschutzverordnung abgeleitete Pflicht ergibt sich selbstverständlich auch in und um die geöffneten Einzelhandelsgeschäfte in den Reeser Ortsteilen.