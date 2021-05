Rees. Ein positives Zwischenfazit zu den aktuell laufenden Kinderschwimmkursen im Reeser Stadtbad zieht Badleiterin Luise Weißenbach. Seit der ersten Aprilwoche wird der Corona-bedingte Rückstand an Kinderschwimmkursen aufgeholt.

Fünf Badmitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind täglich damit befasst, Kindern das Schwimmen beizubringen. Noch bis mindestens Mitte Juni wird der Stadtbad-Betrieb so laufen. Für die Öffentlichkeit muss das Hallenbad nach wie vor geschlossen bleiben.

Anfang April wurden die Eltern informiert, deren Kinder wegen Corona den Schwimmkurs unterbrechen mussten oder deren Kurs noch nicht starten konnte. Die Kurse sind auf eine Teilnehmeranzahl von fünf Kindern je Kurs festgelegt. Das Hallenbad-Personal wird sicherheitshalber täglich getestet und wartet darauf, geimpft werden zu können.

Die Warteliste umfasst maximal 120 Kinder. Jeweils zum Monatsanfang werden neue Anfragen entgegengenommen und auf die Warteliste gesetzt. Auch Kinder von außerhalb der Stadt Rees können angemeldet werden. Derzeit überlegt das Team um Luise Weißenbach, die Kurse vorerst weiterzuführen, auch wenn sich die Coronalage in den kommenden Wochen voraussichtlich weiter entspannen wird. „Wir können uns vorstellen auch weiterhin den Fokus auf Kinderschwimmkurse zu legen, um so schnell wie möglich den Kindern das Schwimmen beizubringen.“ In den Sommerferien könnte man eventuell morgens Kinderschwimmkurse anbieten und ab Mittag das Bad für die Allgemeinheit öffnen.



Feedback der Eltern ist überwältigend

Das Feedback der Eltern sei überwältigend, berichtet Weißenbach. „Viele sind wohl froh, dass die Kinder mal wieder Abwechslung haben und sich ein bisschen austoben können.“ Dass die Eltern wegen der Schutzmaßnahmen nicht mit ins Bad dürfen, habe einen positiven Effekt auf die Kinder, findet das Trainerteam: „Die Kinder sind viel besser bei der Sache, wenn die Eltern nicht direkt hinter der Scheibe stehen. Da kommen wir schneller zu viel besseren Lernerfolgen. Vermutlich werden wir diese Regelung grundsätzlich beibehalten.“