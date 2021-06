Rees. Über ein Jahr hat die Abstinenz für den Reeser Schwimmclub gedauert, um das Schwimmtraining im Hallenbad wieder aufnehmen zu dürfen. Die Trainer erwarten die Wettkampf- und Seniorenmannschaft ab dem 8. Juni beim Training im Hallenbad am Grüttweg.

Neben dem Schwimmtraining wollen die Verantwortlichen die Abläufe und Corona bedingten Vorgaben üben und bei Bedarf noch anpassen, damit die Nachwuchsmannschaft am Dienstag, 15. Juni, ab 18 Uhr zu den bekannten Zeiten ebenfalls wieder das Training aufnehmen kann. „Es ist besonders wichtig, dass sich alle Schwimmer auf unserer Homepage erkundigen, um gut gerüstet die ersten Bahnen nach so langer Zeit ziehen zu können“, so der technische Leiter Marco Dahmen. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht.“

Damit es gleich in die Vollen geht, können die Reeser auch wieder im Dingdener Freibad trainieren. Die Jahreshauptversammlung, welche als Online-Veranstaltung geplant war, wird auf den Spätsommer verschoben, damit die Vereinsmitglieder die Möglichkeit haben, sich auf der Veranstaltung auch persönlich treffen zu können. Ein genaues Datum wird noch bekannt gegeben. Alle Informationen stehen auch auf der Homepage des Vereins: Reeser-SC.de.