Das vom Altenheim St. Marien ins Leben gerufene Seniorenprojekt für ältere Menschen in Haldern hat den Bewohnern der „Seniorenwohnungen mit Service“ einen Adventskalender der etwas anderen Art übergeben.

Die Senioren der vier Häuser Sankt Georg, Richard, Lukas und Anna haben je einen Schuhkarton erhalten, in dem für jeden Tag der vorweihnachtlichen Zeit kleine Überraschungen zu finden sind.

„Fast 1.200 unterschiedliche kleine Überraschungen wurden verpackt. Damit das auch pünktlich zum ersten Advent fertig wurde, haben einige Bewohnerinnen und Bewohner aus den vier Häusern beim Packen fleißig mitgeholfen. Wir haben den mithelfenden Bewohnerinnen und Bewohnern, die einzupackenden Sachen Corona-bedingt vor die Wohnungstür gebracht und oft gab es schon am nächsten Tag die Rückmeldung „wir sind fertig, kann abgeholt werden“, so die beiden Quartiershelfer Andrea Schaffeld und Kajo Verbeet.

Viel Unterstützung durch Ehrenamtliche

Die notwenigen Schuhkartons haben die Filialen des Schuhhauses Becker in Rees und Haldern gesammelt und zur Verfügung gestellt. Neben den beiden Quartiershelfern haben vier ehrenamtliche Helferinnen beim Einpacken mitgeholfen und über 300 Plätzchen für den Schuhkarton gebacken.

„Ohne die tatkräftige Unterstützung der mithelfenden Bewohner, Bewohnerinnen und Ehrenamtlerinnen aus dem Dorf, wäre die Schuhkartonaktion nur schwer realisierbar gewesen“, so Kajo Verbeet.

Das Dorfprojekt „Gemeinsam im Dorf – Miteinander und nicht allein“ ist für alle Halderner dienstags bis donnerstags persönlich und über das Seniorentelefon unter den Rufnummern 02850/9019-70 und 02850/9019-80 erreichbar.