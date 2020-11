Für den Haldern Strings e.V. haben sich viele Projekte dieses Jahr anders gestaltet als in vorigen Jahren. Dennoch ziehen die Lehrer und Vereinsmitglieder eine positive Bilanz aus diesem schwierigen Jahr.

Neben dem umfangreichen Workshop unter Corona-Auflagen auf der Wasserburg Rindern in den Sommerferien, gelang es dem Verein mit Unterstützung der BAG Musik Niederrhein-Nord einen kleinen Workshop in den Herbstferien zu veranstalten. Die ersten paar Ferientage galten dabei den jüngeren Schülern von 5 bis 14 Jahren. Sie wurden in kleine Gruppen geteilt und probten mit ihren Dozenten Louisa de Queiroz dos Santos (Violine), Ella Rotsch (Violine), Karla Assmann (Violine) und Ole Hansen (Violoncello). Das Domizil des Vereins in der Lindengrundschule und das Foyer der Lindengrundschule boten dabei genug Abstand für jede Person.

Abstandsspiele und Bewegung

In den Pausen war auf dem Schulhof und anliegenden Spielplatz ausreichend Raum für Abstandsspiele und Bewegung. Das letzte Wochenende der Ferien galt dann den größeren Schülern des Ensembles „Haldern Strings“. Im normalen Unterrichtsbetrieb probt das Streichorchester, wie auch die anderen Ensembles, nur in Kleingruppen. Für dieses Wochenende durften sie allerdings mit ihrem Leiter Ole Hansen im Bürgerhaus in Rees musizieren. Aufgrund des großzügigen Platzes konnte das Ensemble dort sogar in der größten Besetzung, die es jemals hatte spielen. 20 Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren waren dabei, sie probten die „Estampas Nocturnas“ aus dem Jahr 1923 von Manuel Ponce. Dieses viersätzige Werk besteht sozusagen aus vertonten Nachtspaziergängen, die teilweise französisch impressionistisch angehaucht sind und eine magische Klangwelt entfalten.

Das traditionelle Jahreskonzert, das für den 15. November geplant war, kann aufgrund der Corona-Schutzverordnung leider nicht stattfinden.