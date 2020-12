Eine Erfolgsgeschichte ist und bleibt die Weihnachtsbaum-Aktion der KAB St. Josef Haldern. Auch am Samstag konnten sich auf der Wiese am Damhirschgehege die Besucher, darunter viele Familien, mit Weihnachtsbäumen eindecken.

Elf ehrenamtliche Mitarbeiter krempelten dafür die Ärmel hoch. Seit 14 Jahren führt die KAB diese Aktion durch, so der Vorsitzende Bernhard Brömling. Der Erlös kommt der Vereinsarbeit zu Gute und wird zum Teil auch für einen guten Zweck gespendet. In diesem Jahr musste der gewohnte kleine Adventsmarkt, der zur Aktion gehört, wegen Corona ausfallen. Trotzdem: "Es herrschte eine nette Atmosphäre", berichtet Bernhard Brömling.