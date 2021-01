Seit über sieben Jahren gibt es die evangelische Kinder- und Jugendgruppen in Millingen. Seit gut zwei Jahren auch einen Jugendtreff, der sich einmal im Monat freitagabends trifft.

(Bericht von Katrin Bruns)

Milligen. Doch seit Corona uns alle aus der Normalität gerissen hat, ist es schwierig, diese Gruppen weiterhin unter Hygieneregeln laufen zu lassen. Im Sommer haben wir uns ausschließlich draußen getroffen, mit Abstand. Haben gegrillt, Wasser-Spiele veranstaltet, waren auf dem Spielplatz. Doch jetzt ist es für mich als Betreuerin ein Risiko, da ich zu der gefährdeten Gruppe gehöre. Ich habe nicht lange überlegt und meine Arbeit in einen Online-Treff gewandelt. Wir alle mussten lernen, mit ZOOM, einer Meeting-Online-Plattform, zurecht zu kommen, aber gut, dass es die Jugendlichen gibt, welche mit den neuen Medien deutlich besser und schnell umgehen können. Hier habe ich einiges von meinen Jugendlichen gelernt.

Auch mal den Frust rauslassen

Wir treffen uns weiterhin immer mittwochnachmittags, um den Kindern eine gewisse Normalität zu geben. Wir backen, kochen, basteln, machen Quizshows, reden über dies und das. Für die Jugendlichen mache ich regelmäßig den Chat auf, um sich zu treffen. Wir reden über Bewerbungen, Führerschein, lachen über dies und das oder lassen einfach mal unseren Frust raus. Auch eine Hausaufgaben-Hilfe untereinander wird möglich gemacht.

Am 18. Dezember hätten wir eigentlich unsere große Weihnachtsfeier gehabt. Diesmal war es einfach anders, draußen und auf Abstand in Zeitabständen, konnte jeder sich seine Weihnachtsfeier-to-go-Tüte abholen. Bei einem Kakao und Plätzchen hatten alle Zeit, mit mir ein kleines Gespräche zu führen. Ich habe mich sehr gefreut, dass rund 50 Kinder - zum Teil auch mit ihren Eltern - innerhalb vier Stunden da waren.

Auch dieses Jahr geht es erstmal online weiter. Wir gestalten ein Paket für unser Seniorenheim, was wir eigentlich regelmäßig besuchen, und machen Salzteigfiguren. Kochen und eine Spieleaktion stehen im Januar auf dem Plan.

Unser Motto lautet: "Jeder für sich und doch sind wir zusammen. Gemeinsam stark sein."