In Rheinberg ist kein Stillstand: Nachdem der Große Markt, der Kirchvorplatz sowie der Holz- und der Fischmarkt bereits ein neues Gesicht erhalten haben, wird nun mit dem nächsten Bauabschnitt begonnen. Es ist der vierte. Das betrifft die Gelderstraße, die Kamper Straße, die alte Poststege und die Beguinenstraße.

Gelderstraße bekommt auch ein neues Gesicht

Die Anlieger erhielten in diesen Tagen Infopost zu Details der nächsten geplanten Maßnahmen. "Unser Ziel ist es, die Nebenwirkungen und die Kosten durch eine gute Abstimmung und individuelle Lösungen für Sie möglichst gering zu halten. Die erforderlichen Arbeiten sollen - mit Rücksicht auf das Frühlingsfest in der Innenstadt - im April möglichst zeitgleich in der Gelderstarße und in der Alten Poststege starten." In der Gelderstraße wird die ENNI die Gasleitungen vom Holzmarkt bis zum Innenwall in mehreren Teilabschnitten auf einer Gesamtlänge von 220 Metern sanieren und dabei auch Hausanschlüsse erneuern. Das KWW, Kommunales Wasserwerk, saniert in diesem Zusammenhang die Trinkwasser-Hauptleitung in der Gelderstraße zwischen Holzmarkt und Kreuzungsbereich Beguinen-/Kamper Straße. Die vorhandenen Hausanschlussleitungen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und sind daher nicht sanierungsbedürftig.

Straßenbauarbeiten in der Alten Poststege

Parallel dazu startet die Stadt Rheinberg die Straßenbauarbeiten in der Alten Poststege. Diese werden die Bietergemeinschaft Heinrich Loock Erd- und Tiefbau GmbH aus Kleve und der Stratmans Bauunternehmung GmbH & Co. KG aus Geldern ausführen, an die die Stadt den gesamten Bauabschnitt vergeben hat. Nach Abschluss der Arbeiten hier - voraussichtlich im Sommer dieses Jahres - werden die Unternehmen mit den Arbeiten in der Kamper Straße zwischen Underbergstraße und Gelderstraße beginnen. Dieser Abschnitt soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Anschließend soll die Gelderstraße in zwei Abschnitten ein neues Gesicht erhalten.

Infoabend am 12. März

Anlässlich einer Informationsveranstaltung wird umfassend über die anstehenden Arbeiten gesprochen. Diese findet am Donnerstag, 12. März, um 19 Uhr in der Rheinberger Stadthalle, Kirchplatz 10, statt.