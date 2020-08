Für den Mobilitätswettbewerb „Stadtradeln“, an dem sich Rheinberg vom 13. September bis zum 3. Oktober 2020 beteiligt, ist die Stelle des Stadtradeln-Stars noch frei. Gesucht wird ein*e Rheinberger*in, die oder der in den 3 Wochen komplett aufs Autofahren verzichtet, egal ob hinter dem Lenkrad oder als Beifahrende*r. Stattdessen werden alle Wege klimafreundlich zurückgelegt: per Rad, zu Fuß oder mit Bus& Bahn. Über die neuen Erfahrungen wird auf dem Stadtradel-Blog und in der Presse berichtet. Als Belohnung für die Teilnahme gibt es eine wasserdichte Fahrradtasche im Stadtradeln-Design.

Sie kennen jemanden, der oder die der Stadtradel-Star 2020 in Rheinberg werden könnte oder haben selbst Lust, sich zu bewerben? Das Klimaschutzmanagement der Stadt freut sich auf Vorschläge bis zum 3. September 2020 unter 02843 171-498 oder klimaschutz@rheinberg.de.