Die Ossenberger Rundschau 2020, die in einer Auflage von 1000 Stück erschienen ist, wird in den nächsten Tagen an die Ossenberger Haushalte verteilt. Wegen der Corona-Pandemie kann es aber zu Verzögerungen bei der Auslieferung kommen.

Schon jetzt bittet der Vorstand des Heimatverein Herrlichkeit um Verständnis, dass einige der Veranstaltungen im Terminkalender wegen Corona nicht stattfinden werden, und er wünscht allen, dass sie die schwierige Zeit gut überstehen und dass sie vor allen Dingen gesund bleiben.