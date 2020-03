Metallkunst für den Garten – Termine 2020

Wir haben in den vergangenen Jahren jährlich mehrere Termine „Metallkunst für den Garten“ in der Schermbecker Werkstatt von Martin Stern durchgeführt. Die Workshops laufen jeweils zusammenhängend an einem Wochenende (Sa + So) inkl. Verpflegung.

Für die aktuellen Termine 2020 gibt es im Mai noch 1 freien Platz, der Juni ist ebenfalls fast ausgebucht und der August-Termin ist noch frei verfügbar: Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai 2020, 20. und 21. Juni 2020 sowie 29. und 30. August 2020. Die Vorbesprechung zum Seminar findet immer an einem Montag-Abend vor dem Termin statt. Fordern Sie gerne unseren Informationsflyer an.

Bei dem Workshop entstehen sehr individuelle Objekte – alles an einem Wochenende in Schermbeck. Es sind Ihrer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Dieses Angebot bietet die Schermbecker Tourist-Information in Kooperation mit dem Marketingverein „Wir sind Schermbeck“ und der Gartenakademie Münsterland an.

Eine Abwicklung ist übrigens auch über den „Schermbeck-Gutschein“ möglich. Auch stellen wir Ihnen für diese Veranstaltung nach Absprache einen individuellen Geschenkgutschein für ein Metallkunstseminar aus.

Für Fragen und zur Buchung melden Sie sich gerne unter Tel. 02853 910-201 (Tourist-Information).

Weitere Infos unter: https://www.wir-sind-schermbeck.de/k2/aktuell/seminar-kreative-metallgestaltung