Schermbeck. Ein Online Vortrag (Zoom) mit Dr. Oliver Ploss (Referent) zum Thema "Naturheilkundliche Therapie des Restless Leg Syndrom (unruhige Beine)" findet Dienstag, 7. September 2021 um 16 Uhr statt.

Das Krankheitsbild, unter dem bis zu 10 % der deutschen Bevölkerung leiden, betrifft überwiegend Frauen. Und: Mit jeder Geburt steigt das Erkrankungsrisiko an. Vermutet wird hierbei ein Zusammenhang zwischen Restless-Leg-Syndrom und den Geschlechtshormonen, beziehungsweise Hormonschwankungen. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen steigt die Häufigkeit des Syndroms mit dem Alter an. Etwa 1,3 % und damit etwa 800.000 Menschen leiden unter mittleren bis starken Beschwerden, die behandlungsbedürftig sind. Das Restless-Leg-Syndrom ist etwa so häufig wie der Migräne-Kopfschmerz. Das RLS wurde bereits 1685 vom englischen Arzt Dr. Thomas Willis sehr zutreffend beschrieben. Die Beschwerden treten vor allem abends und nachts auf: Ziehen, Kribbeln, Brennen und periodisches Zucken in den Beinen, ein nicht zu kontrollierender Drang, die Beine zu bewegen, häufiges Aufstehen und Umhergehen kennzeichnen die Situation von Patienten mit einem Restless-Leg-Syndrom. In dem Vortrag werden naturheilkundliche Arzneimittel und Verfahren vorgestellt, die man parallel zur Behandlung des Restless-Leg-Syndroms gut mit einsetzen kann. Der Referent Dr. Oliver Ploss, Apotheker und Heilpraktiker, praktiziert seit 2000 in eigener Naturheilpraxis in Ibbenbüren und ist außerdem bundesweit als Referent für Themen aus der Naturheilkunde tätig.

Aufgrund der aktuellen Situation findet der Vortrag online statt. Nichtsdestotrotz können Sie Dr. Ploss in seiner lebendigen Art erleben, mit der er über ganzheitliche Therapieoptionen des Restless-Leg-Syndrom informiert. Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldung in der Apotheke, telefonisch unter 02853-3469 oder Email: info@burg-apotheke-schermbeck.de