Gahlen steigt wieder ins Turniergeschehen ein

Auch für die routinierten Turniermacher des Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen e.V. ist diese Turniersaison außergewöhnlich. Nachdem das große Hallenspringturnier im Januar noch wie gewohnt über die Bühne ging, zeichnete sich schnell ab, dass an einer Absage der Vielseitigkeitstage im Geländepark Hardtberg im April kein Weg mehr vorbeiführen würde. „Wir haben damals sehr umsichtig gehandelt und auch direkt das Sommerturnier Ende Juli abgesagt“, erklärt Christiane Rittmann, die hinzufügt, „dass größere Veranstaltungen gut geplant sein müssen“ und man sich daher früh für eine Absage entschieden hat.

Nun ist die Freude um so größer, dass zwei Late-Entry Tage, die wesentlich weniger Planungszeit benötigen beim Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen e.V. ins Haus stehen.

Vielseitigkeitstag am 18. Juli

Schon am kommenden Samstag werden die Vielseitigkeitsreiter die Gahlener Turniersaison 2020 quasi neu eröffnen. Denn am 18. Juli 2020 bitten die Gahlener Turniermacher in den weitläufigen Geländepark Hardtberg zu verschiedenen Geländeprüfungen. Christiane Rittmann freut sich über ein exzellentes Nennungsergebnis. „Wir hatten alle Prüfungen mit einer Höchstnennungszahl begrenzt, welche rund 10 Minuten nach Nennungsbeginn nahezu erreicht war“, freut sich Rittmann.

Besucher willkommen

Die etwas gelockerten Corona-Beschränkungen kommen für die Turniermacher wie gerufen zum Vielseitigkeitstag am 18. Juli 2020. Unter Angabe der Kontaktdaten sind auch wieder einige Besucher herzlich willkommen. „Außerdem können wir auch wieder Brötchen, Kuchen, sowie Heiß- und alkoholfreie Kaltgetränke anbieten“, erklärt Christiane Rittmann die positive Auswirkung der letzten Lockerungen.

Alle Pferdesportler, die sich im Dressursattel wohler fühlen, können sich zudem auf den 08. August 2020 freuen. Denn dann putzt der Reiterverein Lippe-Bruch Gehlen e.V. seine großzügige Reitspontanlage an der Nierleistraße heraus und bittet zum Dressur-Late Entry-Turnier.

Und wer sich in Gahlen wohlfühlt, ist zudem im Herbst herzlich willkommen. Denn neben dem alljährlichen Ponyfestival am Ende der Herbstferien, bietet der Reiterverein Lippe-Bruch Gahlen e.V. auch den Großpferdereitern eine Chance auf den Start in großen Turnierhalle. Rittmann erklärt dazu, „dass wir uns entschieden haben, den Großpferdereitern eine Chance auf einen Start in Gahlen zu geben und somit das abgesagte Sommerturnier auf die Woche vor das Ponyfestival verlegt haben“. Für die Gahlener also ein Turnierreicher Herbst, bevor sich alle Augen auf GAHLEN 2021 richten.