Wichtige Abgänge verzeichnete der SvS II diese Saison.

Das neue Trainerteam Alexander Kaul und Stefan Schwandt, die in der letzten Saison die A Jugend von Schermbeck trainierten, konnten aber die Positionen durch erfahrene Spieler wie Marcel Schwandt, Marc- Andre Gelhaus, Jerome B. und Nicolas Wickermann wieder neu besetzen. Auch bekamen Sie mit Leon Schwandt,Moritz Klüsener,Hygert, Paul Mrosek-Graul und Seyfettin Yesilmen junge und hochmotivierte Spieler aus der eigenen A Jugend,die sich jetzt im ersten Seniorenjahr beweisen möchten.

"Wir haben schon drei Testspiele bestritten, von denen wir zwei für uns verbuchen konnten.Die Mannschaft wächst von Spiel zu Spiel mehr zusammen und es macht Spaß, die Jungs die allesamt hochmotiviert sind zu trainieren"

so Stefan Schwandt.

Der SvS II hat einen Kader von 24 Spielern und ist somit gut aufgestellt für die Saison.

Das erste Testspiel verloren Sie mit 5:1 gegen Stuckenbusch. Das zweite gegen den dritt platzierten Bezirkslegisten SV Bocholt gewannen sie souverän mit 4:0. Ebenso am letzten Mittwoch das Spiel gegen PSV Wesel gewannen sie mit 5:0.

Kapitän Deniz Dana, der die Mannschaft gut im Spiel dirigiert, ist ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft.

Leon Schwandt, Moritz Klüsener, Hygert, Paul Mrosek-Graul und Seyfettin Yesilmen(alle im ersten Seniorenjahr uns aus eigener Jugend) spielten alle eine mehr als solide Partie in allen Spielen.

Tore:

Deniz Dana(3), Leon Schwandt(2),Leotrim Pelaj(1),Hygert(2),Jerome B.(1)

Mit den Torwarten Paul Mrosek-Graul, Justin Woeste und Luca Klein haben die Schermbecker drei Torwarte die sich sehen lassen können.

Das nächste Testspiel ist am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Reken.