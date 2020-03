Wo bist DU?

So mancher jammert in dieser Zeit in einem fort:

„Wo ist er nur, der liebe Gott?

Warum müssen wir Menschen so schrecklich leiden?

Warum kommt ER nicht, um uns zu heilen?“

Unwissenheit, so möchte ich sagen,

führen zu diesen unnützen Fragen.

Gott wohnt, lebt und wirkt in unserem Leben -

ER ist immer dort, wo Hilfe im Kleinen wird gegeben:

Ein Lächeln, eine leise Hand, die uns streichelt,

Hilfe, die uns im Alltag begleitet.

Der Busfahrer, die Krankenschwester, der

Nachbar, das spielende Kind,

fremde und bekannte Menschen, die uns begegnen, sind

immer ein Abbild des HERRN, der in Jedem wohnt,

unerkannt mit uns geht und

NICHT im Himmel thront!

Schau in die Natur, sieh das Wachsen und Werden,

kann es etwas Schöneres als eine Blume geben?

Erlebe die Liebe zwischen Mutter und Kind,

Liebe, so ursprünglich, die nie versiegt!

Wo ist Gott? - Such IHN tief in Dir drin,

lausche, und Du findest IHN,

der sagte: „Siehe, ich bin bei dir alle Tage!“

Dieses Wort hilft mir, jede Last zu tragen.

Das eine weiß ich ganz gewiss:

Du kannst Gott suchen, wo Du willst:

„ Am Ende findet ER auch Dich!“

(B.Kando 3/2020)