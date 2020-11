In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Schwerte e. V. sowie der Schwerter Werbeagentur Kolöchter & Partner GmbH ist nach über acht Monaten Vorbereitungszeit ein neuer, 94 Seiten starker Bildband mit dem Titel „Schwerte: Damals & Heute“ erschienen.

Noch nie hat es bislang einen Bildband gegeben, in dem die städtebauliche Entwicklung und Veränderung so deutlich zum Ausdruck gekommen ist. Autor Uwe Fuhrmann und Fotograf Thomas Emde haben generationenalte, historische Aufnahmen mit im Frühjahr 2020 getätigten Fotos gegenüber gestellt. Dabei wurde wertvolles Bildgut aus dem Stadtarchiv Schwerte zur Verfügung gestellt. Und so können historische Aufnahmen an gleicher Stelle mit aktuellen Aufnahmen von heute verglichen werden.

Der großformatige Bildband kann ab sofort bei Bücher Bachmann, der Ruhrtalbuchhandlung, der Schwerter Senfmühle sowie bei der Werbeagentur Kolöchter (02304 – 4830) zum Preis von 19,95 € käuflich erworben werden.