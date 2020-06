Die Nachhol-Termine für die aufgrund von Coronavirus-Vorgaben verlegten Konzerte von Celine Dion in Deutschland stehen fest: Die Künstlerin hat jetzt angekündigt, dass der europäische Teil ihrer COURAGE WORLD TOUR im kommenden Jahr fortgesetzt wird und die fünf Konzerte hierzulande in Mai und Juni 2021 stattfinden werden.

"Ich hatte wirklich gehofft, dass ich in diesem Jahr wieder zurück auf die Bühne zurückkehren könnte, aber nichts ist wichtiger als die Gesundheit und Sicherheit aller", betont Celine Dion. "Die ganze Welt hat während dieser Pandemie so schwierige Zeiten durchgemacht – und mein Mitgefühl gilt all denen, die gelitten haben. Ich bin mir sicher, dass wir es schließlich gemeinsam durchstehen werden und die verloren gegangene Zeit wieder aufholen. Ich vermisse es, auf der Bühne zu stehen und kann es kaum erwarten, wieder gemeinsam mit Ihnen allen zu singen. Bleiben Sie gesund... bis bald!"

Nachholtermin für Köln (LANXESS arena) ist Mittwoch, der 02. Juni 2021 (verschoben vom 21.06.2020).