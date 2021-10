Pflanzfest im Baby- und Generationenwald

Im Schwerter Baby- und Generationenwald fand jetzt das alljährliche Pflanzfest statt. Stellvertretender Bürgermeister Hans Haberschuss eröffnete das Fest feierlich und hieß die Besucher willkommen.

Pünktlich um 11 Uhr wurde das Pflanzfest vergangenen Sonntag im Baby- und Generationenwald eröffnet. Jedes Jahr im Herbst lädt das Schwerter Stadtmarketing in den Babywald ein, um weitere Bäume zu pflanzen. Mit Werkzeug und festem Schuhwerk erschienen auch in diesem Jahr die Bürgerinnen und Bürger in Villigst, um einem Baum eine neue Heimat zu geben.

„Mit der Gemeinschaftsaktion „Babywald“ bieten die Kooperationspartner Stadtmarketing e.V., Marienkrankenhaus und Gartencenter Pötschke allen Menschen die Möglichkeit, für einen anderen Menschen eine lange bleibende Erinnerung in die Erde zu pflanzen“, so Jens Ewald, Vorsitzender des gastgebenden Vereins.

Alle Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit beim Pflanzfest mitzuwirken und einen Baum zu pflanzen. Weitere Infos sind hier zu finden: Babywald – für schwerte e.V. (fuer-schwerte.de).

Das Pflanzfest im kommenden Jahr findet am 23.10.2022 statt.