Schwertes Bürgermeister Dimitrios Axourgos möchte wissen, wo Bürgerinnen und Bürger der Schuh drückt. Deshalb bietet er vom 4. bis zum 11. Juli 2020 er Sprechstunden „vor Ort“ an. „Mir ist es wichtig, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch vor Ort in unseren schönen Ortsteilen zu erfahren, was sie bewegt“, so Axourgos. „So sind die Wege kurz und auf so manche Frage lassen sich schnelle Antworten geben“. Zuletzt habe er auch viele Anregungen mit ins Rathaus nehmen können. „Ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr wieder so sein wird“, hebt das Stadtoberhaupt hervor.

Unterstützung erhält der Bürgermeistervon Vera Hinrichs, Heike Kordel und Melanie Schmidt, allesamt Mitarbeiterinnen aus dem Lob- und Beschwerdemanagement der Stadt Schwerte.