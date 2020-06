Der Schwerter Ferienspaß wird in diesem Jahr ein Heimspiel. Eine Menge toller Angebote laden die Schwerter Kinder in den Ferien zum Mitmachen ein.



Wie das Schwerter Rathaus mitteilt, bestand die Aufgabe des Jugendamtes in diesem Jahr darin, für die daheimgebliebenen Kinder in den bevorstehenden Sommerferien wieder tolle und abwechslungsreiche Angebote zusammenzustellen. Diese Aufgabe stellte sich besonders knifflig dar. Umso mehr freuen sich die Mitarbeiter aus dem Rathaus daher darüber, jetzt ein Programm vorstellen zu können, das keine Langeweile aufkommen lässt und fröhliche Ferien garantiert. Aber nicht nur das Jugendamt war in diesem Jahr besonders kreativ - auch die Tanzschule Thiele, das Atelier Filzfrieda, die Kultur- und Weiterbildungsbetriebe, die offene Kinder- und Jugendarbeit und die Malschule "Kunst mal anders" haben trotz der bestehenden Auflagen viele tolle Angebote geplant.

Einige Dinge werden den "alten Hasen" des Ferienspaßes dabei auch bekannt vorkommen, wie zum Beispiel der "Waldspaziergang mit dem Förster" oder die "Natur-kunst-Aktionen". Und auch das Stadtbad hat in den Sommerferien wieder ganztägig geöffnet.

Es gibt in diesem Jahr aber auch viel Neues! Zunächst haben die Organisatoren das Programmheft durch eine Website ersetzt. Sie heißt "www.ferienspaß-schwerte.de". So können alle Kinder und Eltern bequem von zu Hause die Angebote durchstöbern und ihre Anmeldungen vornehmen. Früh aufstehen, um Karten zu kaufen, ist in diesem Jahr also nicht nötig.

Premiere hat auch die "Wochenbetreuung", die das Jugendamt in Kooperation mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit anbietet. Ein Angebot, das sich vor allem auch an die Kinder berufstätiger Eltern richten soll und besonders spannend dadurch wird, dass jede Ferienwoche ein eigenes Motto hat. Von montags bis freitags, in der Regel von 8 bis 13 Uhr, können sich die Kinder auf Aktionen vom Burgen bauen aus Fassadendämmung, bis hin zum Hip-Hop-Tanz-Workshop freuen.

Zum ersten Mal dabei ist auch die sogenannte "Kreativtasche", die online erworben und im Rathaus am Stadtpark abgeholt werden kann. In der Tasche befinden sich, neben den tollen Anregungen, auch bereits die zur Umsetzung benötigten Materialien und weitere nützliche Tipps, die online gestellt sind.

Elvira Würzebesser vom Schwerter Jugendamt weiß, dass viele Kinder sich jedes Jahr auf die Ausflüge in umliegende Freizeitparks und Museen freuen. "Das können wir in diesem Jahr leider nicht anbieten. Deshalb holen wir uns das Ausflugsziel einfach nach Hause, wie zum Beispiel das Museum "Kalkriese - alles zur Varusschlacht", das sich in zwei spannenden Kreativtaschen rund um das Thema Römer oder Germanen wiederfindet. Zusätzlich zu einem Quiz und Geschichten rund um Römer und Germanen enthält die Tasche auch ein Kreativpaket zum Basteln typischer römischer und germanischer Spiele."

Und für alle Kinder, die sich nicht festlegen wollen, wie sie ihren Ferientag verbringen, gibt es dann auch noch den sog. "Impuls des Tages" auf der Ferienspaß-Website, der spontan dazu einlädt zu Hause kreativ zu werden. Also - bei diesem Heimspiel sind die Kinder die Gewinner. Selbst wenn sie nicht alles gemeinsam in der Gruppe vor Ort erleben können, sind die Jungen und Mädchen doch miteinander verbunden.

Die Website geht voraussichtlich ab dem 22. Juni unter der Adresse www.ferienspaß-schwerte.de an den Start!

Ansprechpartner für Rückfragen: Elvira Würzebesser, elvira.würzebesser(at)stadt-schwerte.de; Tel.104-411; nur für die Wochenbetreuung: Christian Mogk, christian.mogk(at)stadt-schwerte.de; Tel.104-410.