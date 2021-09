Eltern sollten jetzt ihre Kinder für einen Platz in einer Kindertageseinrichtung (KiTa) ab August 2022 vormerken. Und so funktioniert es: Mit dem „Kita-Navigator“ steht Eltern ein Online-Vormerksystem für die Betreuungsplätze in allen Kindertageseinrichtungen, die sich in städtischer, kirchlicher und freier Trägerschaft befinden, zur Verfügung. Eine Vormerkung für einen Kita-Platz ist Voraussetzung für den Erhalt eines Platzes für ihr Kind in einer Kita.

Ab dem 10. Januar 2022 werden alle Schwerter Kitas die Zusagen für die Kita-Plätze zum 1. August 2022 per Post oder per E-Mail verschicken. Eine Vormerkung für einen Betreuungsplatz empfiehlt sich daher bis November 2021. „Überprüfen Sie auch bestehende Vormerkungen, da eine Wiedervormerkung notwendig ist, wenn Ihr Kind zum gewünschten Aufnahmedatum keinen Kita-Platz in Anspruch genommen hat“, schreiben die zuständigen Mitarbeiterinnen des Jugendamtes.

Bei einer Zusage ist es zur Annahme des Kita-Platzes notwendig, den Betreuungsvertrag mit der Kita zu unterschreiben. Grundsätzlich wird ein Kita-Platz weiter vergeben, wenn Zusagen für den angebotenen Platz nicht binnen einer Woche mit Unterzeichnung des Betreuungsvertrages bestätigt werden.

„Wenn für mehrere Kitas Vormerkungen eingegeben wurden, ist es auch möglich, dass Eltern mehrere Platzzusagen erhalten. Bitte geben Sie bei mehreren Platzzusagen die nicht benötigten Plätze wieder frei, indem Sie dies kurz telefonisch der entsprechenden KiTa mitteilen“, bittet Doris Wybierek, die in der Stadtverwaltung für den Kita-Navigator zuständig ist.

Diese Plätze werden dann im Rücklaufverfahren weiter vergeben. Daher wird die Platzvergabe voraussichtlich bis Ende März 2022 andauern. Sollten Eltern keinen Kita-Platz für ihr Kind erhalten, ist eine Wiedervormerkung im Kita-Navigator notwendig, damit die Vormerkung auch für das nächste Kita-Jahr bestehen bleibt.

Die Stadt Schwerte empfiehlt, sich selbst ein Bild von der/den KiTas zu machen und einen Besichtigungstermin mit der/den Kitas, für die sich Eltern interessieren, zu vereinbaren, denn: Den persönlichen Eindruck über eine Kita kann die Vormerkung natürlich nicht ersetzen.

Sofern Eltern keinen Zugang zu einem internetfähigen Gerät haben, kann die Registrierung ihrer Daten im Kita-Navigator auch über die Kita, für die Sie ihr Kind vormerken möchten, vorgenommen werden.

Gerne hilft bei der Eingabe auch das Jugendamt, Am Stadtpark 1. Eine Terminvereinbarung ist zur Vormerkung notwendig unter folgenden Kontaktdaten: Doris Wybierek, doris.wybierek@stadt-schwerte.de, Tel. 02304 104-395

Für unter dreijährige Kinder stehen auch Tagespflegeplätze zur Verfügung. Bei der Fachberatung für Tagespflege (Leonie Möller, leonie.möller@stadt-schwerte.de, Tel. 02304 104-374 und Larissa Wahl, larissa.wahl@stadt-schwerte.de, Tel.-Nr. 02304 104-480) erhalten Interessenten weitere Informationen.