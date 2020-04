Mit zwei Wettbewerben motiviert das Jugendamt der Stadt Schwerte Kinder, auch während der Osterferien aktiv und kreativ zu bleiben. Beispielsweise ein Tagesausflug nach Wahl aus dem Ferienspaß-Programm der Stadt Schwerte oder zwei Eintrittskarten für das Phantasialand dürften für den Nachwuchs Anreiz zum Mitmachen sein.

Der Kreativwettbewerb Osterferien 2020 lädt dazu ein, auch in Corona-Zeiten das Thema Abenteuer fantasievoll darzustellen, selbst wenn die Kinder aktiv zurzeit keins erleben dürfen. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dürfen malen, basteln, fotografieren oder schreiben, was für sie das spektakulärste Abenteuer ist. Wer mitmachen möchte, schießt ein Foto davon und sendet es an kreativwettbewerb@stadtschwerte.de mit dem Betreff „Abenteuer“. Unter allen Einsendungen ermittelt eine Jury vom Jugendamt Schwerte die schönsten Kunstwerke. Zu gewinnen gibt es zehn Mal einen Tagesausflug nach Wahl aus dem Ferienspaß-Programm Sommer 2020. Dazu werden die besten Werke in einer Online Galerie zu sehen sein. Beginn schon gestern (7. April) - Einsendeschluss ist am Sonntag, 19. April um 20 Uhr.

Attraktive Preise winken auch den jungen Teilnehmer*innen zwischen sechs und 14 Jahren des Spielplatz-Ideenwettbewerbs. Das Jugendamt sucht „Kinder vom Fach“ und freut sich auf Wettbewerbsbeiträge von Schaukel-Expertinnen und Rutschen-Koryphäen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt: Der Spielplatz kann aussehen wie ein Indianerdorf, eine Märchenlandschaft oder unter dem Motto Tierwelt stehen. Und jeder kann selber entscheiden, ob er ein klassisches Modell bauen will, eine Collage bastelt oder ein Bild per Hand oder mit dem Computer erstellt. Der tollste Spielplatzplan erhält natürlich ebenfalls einen schönen Preis.

Ein Foto der fertiggestellten Idee senden die Teilnehmer*innen mit dem Betreff „Spielplatz“ an: kreativwettbewerb@stadt-schwerte.de.

Wie schon erwähnt: Mitmachen lohnt sich, denn es gibt auch hier tolle Preise zu gewinnen: Der erste Platz erhält zwei Eintrittskarten ins Phantasialand, für die Ränge zwei und drei spendiert das Jugendamt Überraschungspakete. Beginn war auch hier gestern. Der Einsendeschluss ist der 19. April.